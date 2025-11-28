El ciclo lectivo 2025 entra en su último tramo y cada provincia ya definió cuándo finalizan las clases, lo que permitirá a familias, estudiantes y docentes organizar el inicio de las vacaciones de verano. Según lo establecido por el Consejo Federal de Educación y adaptado por cada jurisdicción, el fin del año escolar se ubicará entre el 12 y el 26 de diciembre, dependiendo de cada distrito.

Las primeras provincias en cerrar el ciclo serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, que finalizarán las clases el 12 de diciembre. A continuación, Santa Cruz lo hará el 18 de diciembre, mientras que la mayoría del país –incluidas CABA, Buenos Aires y gran parte del interior– culminará el 19 de diciembre, entre ellas San Juan, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Chaco, Entre Ríos y otras.

En tanto, Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta extenderán el ciclo hasta el 22 de diciembre, y el cierre más tardío será el de La Pampa, que finalizará recién el 26 de diciembre, el último día hábil antes del receso navideño.

El calendario escolar también contempla los feriados nacionales y el receso invernal, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre días de clase y descanso. El último feriado antes de las vacaciones será el lunes 8 de diciembre, correspondiente a la Inmaculada Concepción de María. La Navidad, el 25 de diciembre, quedará dentro del receso para casi todas las provincias, con excepción de La Pampa, que tendrá actividad escolar hasta un día antes.

Con estas fechas ya definidas, el sistema educativo se encamina al cierre de un ciclo lectivo que mantuvo el objetivo federal de cumplir los 190 días de clase, el piso obligatorio establecido por Nación.