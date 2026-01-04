Calu Rivero contó por qué no manda a sus hijos a la escuela: "Lo probé"

Calu Rivero generó una fuerte repercusión pública al compartir su particular visión sobre la escolarización de su hijo mayor, Tao. Tras experimentar con diversas opciones convencionales, la modelo optó por que el niño, de casi tres años, comience su formación en una escuela ecuestre, alejándose del sistema de educación inicial tradicional.

Sobre este proceso personal, Rivero relató: “Probé jardines. Probé horarios. Probé encuadres. Nada me cerraba del todo. Había algo que no encajaba. Y cuando algo no encaja, yo no empujo. Menos a alguien que todavía no tiene tres años”.

La modelo fundamentó su postura en el respeto a los tiempos naturales de la niñez, afirmando: “No me gusta forzar el ritmo de otro. Ni apurar una infancia”.

Según describió, el cambio surgió al notar la conexión de su hijo con los animales: “Había un lugar al que sí quería ir. Cada vez que veníamos acá, yo veía otra cosa en él. Una alegría tranquila. Un cuerpo presente. Un deseo real. Lo veía feliz cuando había caballos. Cuando podía tocar, esperar, observar. Cuando el tiempo no corría”.

Ante esta realidad, la actriz se preguntó: “¿Y si esta es su primera escuela?”. Para ella, el camino educativo se manifestó de forma orgánica, concluyendo que “a veces la primera escuela no se busca. Aparece sola”.

Esta determinación dividió las opiniones en el ámbito digital. Quienes cuestionaron la falta de escolarización formal sostuvieron que “la escuela es un derecho y una responsabilidad que los adultos deben garantizar desde edades tempranas”.

Por otro lado, un sector respaldó la elección argumentando que “no todos los procesos educativos deben seguir el mismo camino”.

En paralelo a este debate, Rivero se mostró en Punta del Este junto a Aíto de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, compartiendo un mensaje espiritual para el inicio del 2026: “Que este año te encuentre vivo. Que el 2026 te encuentre presente, curioso y valiente. Ashé. Que así sea. Que tenga vida. Que tenga fuerza. Aho”.