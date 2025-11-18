La administración de Donald Trump presentó una nueva iniciativa clave denominada "FIFA Pass" que busca dar prioridad y facilitar los trámites de visa a los aficionados extranjeros que planeen viajar a Estados Unidos para presenciar los partidos del Mundial 2026. El sistema es una respuesta a la esperada afluencia masiva de viajeros, buscando armonizar las políticas migratorias estrictas con la demanda sin precedentes de la Copa del Mundo.

¿Cómo Funciona el Sistema de Prioridad?

El llamado "FIFA Pass" es, en esencia, un sistema de programación de citas prioritarias para el Departamento de Estado. Los aficionados que hayan adquirido oficialmente sus entradas para la Copa Mundial a través de los canales de la FIFA serán los beneficiarios directos.

Publicidad

Los poseedores de boletos podrán utilizar un código o mecanismo asociado al "FIFA Pass" que les permitirá adelantar y obtener una cita prioritaria para la solicitud de visa y la entrevista consular correspondiente, agilizando un proceso que, de otro modo, podría tomar meses.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, brindó claridad sobre los alcances del programa. El funcionario enfatizó que la prioridad se limita al tiempo de espera y que los estándares de seguridad no serán relajados.

Publicidad

“Realizaremos el mismo proceso de verificación que cualquier otra persona. La única diferencia es que les estamos dando prioridad”, aclaró Rubio.

Para manejar el aumento de la demanda que se anticipa, el gobierno informó que ha desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en diversas misiones alrededor del mundo, asegurando capacidad para atender el volumen de solicitudes de visas.

La iniciativa fue rápidamente celebrada por la cúpula del fútbol mundial. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su agradecimiento a Donald Trump, destacando la promesa de bienvenida que el país anfitrión está enviando al mundo.

Publicidad

El apoyo a la medida subraya el esfuerzo del gobierno de EE. UU. por garantizar que los aficionados de todo el mundo puedan acceder a los partidos, cumpliendo con la expectativa de que el país pueda ser un anfitrión eficiente a pesar de sus complejas regulaciones migratorias.