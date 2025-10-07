Cultura y Espectáculos > Emotivo
Carla Conte contó cómo el mensaje de su padre "sana mucho el alma" y le dio la paz que necesitaba
POR REDACCIÓN
En una entrevista íntima, Carla Conte abordó la conexión espiritual con su padre fallecido y cómo maneja el duelo y la tristeza que, según ella, "no se pasa nunca".
Para contactarse con su padre y atravesar el dolor, Conte recurre a los “registros akáshicos”. Ella llegó a esta experiencia a través de una amiga muy cercana que "abría registros".
Conte reveló que su primera experiencia con los registros ocurrió cuando su padre aún estaba vivo. En esa ocasión, abrió los registros y conectó con la "mamá de mi papá", la abuela Isabel. Luego, fue a verlo y le dijo: “Estuve con la abuela Isabel”. Su padre la escuchó mucho, aunque ella pensó que él podría estar pensando que "Esta piba está re loca". Igualmente, charlaron sobre su abuela, de quien el padre no hablaba debido a la tristeza, ya que "se fue cuando era chico".
La actriz continuó el relato describiendo el impacto del fallecimiento de su progenitor: "A los pocos meses, mi viejo murió". Su muerte fue "algo terrible, inesperado".
Tras el suceso, Conte se sintió "desesperada, pidiendo explicaciones" y lo fue a buscar "a través de los registros". Ese día, la experiencia le brindó la confirmación que ella necesitaba, similar a cuando se pide: “Avisame cuando llegues”. Ella "supo que estaba bien, que había llegado bien".
Saber que su padre "estaba con su mamá y su hermano" le dio "tranquilidad" en ese momento. La actriz considera que el encuentro le "alivió", y que esta experiencia es una terapia que hace mucho.
Conte destacó que esta práctica la ayuda no solo a conectarse con su padre, sino también consigo misma, con "sus angustias y sus miedos".
La actriz afirmó que "Siempre está mi viejo". Este contacto la ayudó a "entender las señales" y a "tranquilizar a mis hermanos y a mi mamá". Aunque "Nada te lo devuelve" y "nunca dejás de extrañarlo", saber que su padre "está cerca da paz" y "sana mucho el alma", concluyó.
