La noche del lunes fue decisiva en La Voz Argentina, ya que se llevaron a cabo los intensos cuartos de final. Durante esta jornada, se definieron los semifinalistas. El sanjuanino Jaime Muñoz, integrante del Team Lali, logró asegurar su pase a la siguiente fase de la competencia.

El Team Lali abrió la jornada con presentaciones de alto nivel, y Jaime Muñoz conmovió al público y a los coaches al interpretar “Recuérdame” de Carlos Rivera. Su presentación fue emotiva, destacando su voz junto a su fiel guitarra.

La clasificación de los participantes en esta etapa se define exclusivamente por el promedio de puntajes otorgados por los cuatro coaches: Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti. A diferencia de etapas anteriores, los coaches ya no tienen la potestad de salvar a los concursantes, lo que eleva la tensión y la expectativa. Tras conocerse la clasificación de Alan Lez, el conductor Nico Occhiato anunció que Jaime Muñoz completaba el dúo de semifinalistas del equipo de Lali. Giuliana y Valentino, en cambio, quedaron fuera de competencia tras la doble eliminación.

Con estos resultados, los primeros semifinalistas de la edición 2025 de La Voz Argentina quedaron definidos: Alan Lez y Jaime Muñoz por el Team Lali, y Nathalie Aponte y Nicolás Behringer por el Team Luck Ra.

Aún resta conocer quiénes completarán el cuadro de semifinalistas de los equipos liderados por Miranda! y Soledad Pastorutti. La gran final del concurso ya tiene fecha pautada: será el próximo lunes 13 de octubre en una gala que se realizará en vivo. En esta instancia final, los ganadores se medirán mediante el voto del público, que desde sus hogares elegirá a su candidato favorito para obtener el premio mayor.