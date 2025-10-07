Cuando los sonidos son tan parecidos, el debate es inevitable. Recientemente, ha surgido una gran polémica que sugiere que Taylor Swift podría haber plagiado a Luis Miguel.

Taylor Swift lanzó su disco The Life Of a Showgirl y, en medio de la celebración de los swifties, apareció una "coincidencia" que generó controversia. La canción en cuestión es "Opalite", un tema que, según los fans, tiene similitudes con el clásico de Luis Miguel llamado "1+1 Dos Enamorados" o "1+1=2 Enamorados".

Miles de usuarios en plataformas como X (ex Twitter) y TikTok han señalado que la estructura y la melodía del coro de "Opalite" evocan de manera casi inmediata al estribillo de "Dos Enamorados". El parecido entre ambas canciones ha sido calificado como "increíble".

La canción de Luis Miguel en el centro de la controversia pertenece a los inicios de "El Sol de México", lanzada allá por 1982. En ese momento, Luis Miguel era un "ídolo infantil" que vestía "trajes super llamativos" y visitaba Argentina para presentarse en diversos programas televisivos.

En cuanto a la nueva canción de Swift, las letras de "Opalite" hacen alusión a la mediática relación de la cantante con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Sin embargo, más allá de la letra, lo que sorprende es la música.