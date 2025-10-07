Acorralado por el escándalo narco que lo vincula con el empresario argentino Federico “Fred” Machado, el diputado José Luis Espert analiza por estas horas pedir licencia en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato, previsto para el 9 de diciembre. La decisión, que podría concretarse en los próximos días, busca poner fin a la escalada política y mediática que golpea a La Libertad Avanza, fuerza que intenta evitar un debate público en el recinto.

La eventual licencia se evalúa luego de una seguidilla de pasos atrás por parte del economista: renunció a su candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, abandonó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y quedó expuesto ante el avance de un sector opositor que impulsa directamente su destitución.

Publicidad

En la Casa Rosada consideran que una licencia temporaria sería una salida ordenada para “enfriar” la situación y evitar una votación adversa en el recinto. En ese marco, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, convocó a sesión para este miércoles al mediodía, en la que se abordará la separación formal de Espert de la Comisión de Presupuesto, junto con otros temas de alto voltaje político.

El oficialismo intentará avanzar también con la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), mientras que la oposición buscará habilitar los pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Publicidad

En paralelo, desde el radicalismo, el diputado Facundo Manes presentó un proyecto de resolución para expulsar a Espert de la Cámara baja “por indignidad”, en virtud del artículo 66 de la Constitución Nacional. “Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”, expresó Manes en sus redes sociales. Y añadió: “El proceso judicial correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad política está rota. La política no puede ser un aguantadero de la deshonra”.

En el entorno del legislador liberal, por el momento, se mantiene el hermetismo absoluto. Sin embargo, fuentes parlamentarias confirmaron que Espert no participará de la sesión del miércoles, lo que refuerza la hipótesis de que su pedido de licencia ya estaría redactado y podría ser presentado en las próximas horas.

Publicidad

De concretarse, la banca de Espert quedaría sin actividad legislativa hasta el 9 de diciembre, fecha en la que concluye su mandato. En tanto, Bertie Benegas Lynch asumiría la conducción plena de la Comisión de Presupuesto para encarar el debate del Presupuesto 2026, en un clima político convulsionado y con la imagen del diputado liberal en el centro de la tormenta.