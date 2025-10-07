Policiales > En Capital
Choque en Av. España y Libertador: motociclista trasladado con fractura de pierna
POR REDACCIÓN
Un siniestro vial con posibles lesiones graves ocurrió en la noche del lunes 6 de octubre de 2025, aproximadamente a las 22:40 horas, en la intersección de Av. España y Av. Libertador, Capital. El hecho fue catalogado como un mecanismo auto-moto e involucró a dos vehículos y tres personas.
El conductor de la motocicleta 150 cc ZR fue identificado como Jorge Gabriel Encina Gil, de 20 años, quien circulaba por Av. Libertador en dirección de cardinal este a oeste. Lo acompañaba la señora Sofia Peña, de 26 años. El otro rodado implicado fue un automóvil Volkswagen, el cual era conducido por Enzo Julián Espinoza, de 26 años. Este vehículo se trasladaba por Av. España de norte a sur. El impacto ocurrió al llegar a la intersección de las avenidas.
Según la declaración del conductor de la moto, Jorge Gabriel Encina Gil, al momento del impacto, el semáforo se encontraba cambiando de color. Tras el suceso, se hizo presente personal de emergencias médicas en el lugar, quienes procedieron al traslado del conductor. Encina Gil fue movilizado con una aparente fractura en la pierna derecha.
