El empresario Fred Machado rompió el silencio en medio del escándalo que lo involucra y apuntó directamente contra el diputado liberal José Luis Espert. En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, sostuvo que fue “utilizado para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional”. “No soy narco, soy un tipo que se equivocó. Me convirtieron en radiactivo”, afirmó.

Machado, quien desarrolló su carrera empresarial entre Estados Unidos y Centroamérica, aseguró que su nombre fue usado para desviar la atención sobre otros intereses. “Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa. Es una locura”, sostuvo, al tiempo que manifestó su malestar por la exposición mediática que (según él) tergiversó su historia.

Respecto de su vínculo con José Luis Espert, explicó que la relación surgió en 2019, cuando firmaron un contrato “por más de 200 mil dólares”. “Lo contraté para darle una mano, la transferencia se hizo desde Aircraft Guaranty, pero en 2020. Después vino la pandemia”, señaló.

Machado aseguró que la conexión con Espert se reactivó tiempo después, cuando el legislador volvió a contactarlo. “Me llamó y me dijo: ‘Vamos a retomar lo del trabajo este’. Yo ya estaba con este problema que empezó en septiembre de 2020. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble, no el de ‘cárcel o bala’”, recordó.

Finalmente, el empresario negó haber financiado campañas millonarias. “No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más”, concluyó, insistiendo en que su nombre fue utilizado como parte de una trama mayor que todavía no se conoce del todo.