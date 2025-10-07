Las intimidades de la Scaloneta siempre generan gran intriga entre los seguidores, y uno de los secretos mejor guardados es el grupo de WhatsApp que comparten las parejas de los jugadores de la Selección argentina.

Valentina Cervantes, pareja del mediocampista Enzo Fernández, fue invitada al programa Resumido donde reveló cómo se maneja este chat. Cervantes dejó en claro que las supuestas internas que han circulado son solo rumores.

Publicidad

Sobre la dinámica del grupo, la modelo explicó que el chat es "súper lindo" y que las mujeres se llevan "súper". Incluso detalló que suelen "salir a comer juntas". Respecto a cuándo se activa el grupo, Cervantes señaló que el chat se utiliza principalmente para conversar temas vinculados a la logística de los partidos de la Selección. Por esta razón, el chat no está tan activo durante el año, pero "cuando viene la Copa América o el Mundial, sí".

Valentina Cervantes también se refirió a las reglas de permanencia en el chat. Aclaró que "sacar nunca se saca a nadie". Si alguna de las parejas se separa, "sale sola la chica; nadie echa a nadie", pero no se remueve a ninguna integrante. También afirmó llevarse bien con "todas" las mujeres del plantel, e incluso mencionó que conoció a muchas, incluyendo algunas que "ya no están", y destacó que Jorgelina (la mujer de Ángel Di María) la "ayudó un montón".

Publicidad

Finalmente, la pareja de Enzo Fernández fue consultada sobre la membresía más esperada: Tini Stoessel, pareja de Rodrigo De Paul. Ante la pregunta de si la cantante ya era miembro del grupo de WhatsApp, Cervantes respondió con incertidumbre: "Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar". A pesar de los comentarios jocosos sobre si Tini ingresaría al casarse, Valentina aclaró que "no hace falta que esté casada", utilizando su propia situación como ejemplo, ya que ella tampoco está casada.