"Me genera tranquilidad": la víctima del robo de Morena Rial habló tras la detención de la influencer
POR REDACCIÓN
Morena Rial fue nuevamente detenida tras incumplir con los requisitos que le había impuesto la Justicia para su excarcelación. Actualmente, la hija de Jorge Rial fue trasladada al penal de Magdalena, donde se encuentra aislada del resto de las presas. Sus abogados, Alejandro Cipolla y Martín Leiro, están gestionando la prisión domiciliaria ante esta situación.
Mientras la defensa trabaja en la situación legal, una de las víctimas del robo que se le imputa a Morena Rial, Christian Genaro Vega, habló en el programa LAM. Christian había sido víctima de un robo ocurrido en enero y supo que habría sido Morena Rial porque reconoció "los datos de su casa en la televisión" cuando se discutían las causas en su contra.
Christian manifestó que el traslado de Morena a un penal le genera alivio: "Me genera tranquilidad saber que se está haciendo Justicia y que va encaminado todo por el medio legal". A raíz de esto, le pidió a su abogado, Roberto Castillo, que pusiera "mucha fuerza en todo esto". Christian expresó que considera "perfecto que la hayan trasladado a un penal".
Previamente, la excarcelación de Morena Rial le había generado "impotencia" y estaba "bastante molesto". Christian considera que para Morena, "esto es un juego y argumenta que tiene problemas," a lo que él replicó que "Todos los tenemos".
Además, el damnificado detalló las graves consecuencias que el suceso tuvo en su vida personal. El robo lo dejó "muy afectado", generándole un "daño psicológico", que le "sacó el sueño", y ahora se siente "muy perseguido".
Christian también se refirió al rol de los Rial en este proceso. Si bien considera que Jorge Rial, quien reconoció que lo que hizo su hija estuvo mal y que no debe tener privilegios, se mostró "bastante sincero", el periodista y su hija han fallado en un aspecto clave: "Me hubiese gustado que me hayan pedido disculpas, no pasó y ahora la Justicia va a tener que actuar".
Christian reveló que los abogados de Morena Rial sí se comunicaron con él para preguntar "si se podía arreglar algo".
