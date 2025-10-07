Un escándalo ha sacudido el mundo del espectáculo en Argentina mientras la China Suárez se encuentra en Madrid, España, a la espera del estreno de una nueva película y acompañada de Mauro Icardi. La controversia involucra a su propia agencia de representación, Multitalent, con la que trabaja desde que dejó de actuar con Cris Morena.

Según reveló Santiago Sposato en el programa Infama, la agencia habría "traicionado" a la actriz. Multitalent posee una academia de formación, y en una de sus clases, denominada "Marketing Personal", pusieron a la China Suárez como "ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio".

En estas clases se abordaron supuestamente tres marcas que la actriz perdió debido a su "manejo con la prensa" y su "relación con Icardi". Sposato explicó que se citó el caso de Carolina Herrera como uno de los ejemplos de estas pérdidas.

El punto que generó mayor malestar en la China Suárez fue la comparación directa que la agencia hizo con otra figura pública. De acuerdo con Sposato, "Lo que más la enojó a la China es que pusieron como ejemplo a Pampita de todo lo que está bien".

Esta versión fue confirmada por Luciana Martínez, una ex participante de Gran Hermano y alumna de la academia de Multitalent, quien detalló la situación: "Las comparan mucho y la tienen a Carolina allá arriba".