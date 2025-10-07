Eliana Guercio sorprendió a sus seguidores al tomar una tierna decisión para homenajear a su marido, el arquero de Boca Juniors, Sergio “Chiquito” Romero. La panelista de A la Barbarossa compartió detalles de un momento especial que vivió al tatuarse la imagen de un león y una leona en su antebrazo.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Guercio mostró el nuevo diseño, destacando que es un símbolo de su amor y conexión con el deportista. Además, acompañó la imagen con la emotiva frase en italiano: “Grazie d’esistere” (gracias por existir).

La publicación se llenó rápidamente de mensajes cariñosos, entre ellos el de su esposo, “Chiquito” Romero, quien reaccionó con calidez: “Claro que sí, reina. Hermoso diseño para representar nuestra unión y nuestra familia. Te amo mucho, mi vida".

El tatuaje no fue elegido al azar, sino que guarda un significado profundo. Hace alusión a un enorme dibujo que Romero lleva en la espalda, donde se pueden ver dos leones y cuatro cachorros. Esta imagen representa a su familia, compuesta por el matrimonio y sus cuatro hijos: Jazmín, Chloe, Meghan y Luca.