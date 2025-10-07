Sabrina Rojas ha protagonizado un nuevo y explosivo descargo luego de que un medio la acusara de ser "regalada" tras un episodio ocurrido en los premios Martín Fierro. La polémica surgió luego de que la actriz y conductora interactuara con dos compañeros jóvenes, una acción que fue interpretada por un portal como "coqueteo".

Tras un fuerte descargo inicial en redes sociales donde exigió "menos machirulismo", Rojas retomó el tema en su programa Pasó en América para reflexionar sobre la desigualdad con la que se juzga el comportamiento de hombres y mujeres.

Publicidad

La conductora sostuvo que existe una clara "doble vara" en el medio. "Si una mujer hablara como Federico Bal, estarían diciendo ‘qué regalada y atorranta’". Esta disparidad también aplica, según Rojas, a las diferencias de edad: "Si lo hago yo, soy la cuarentona que sale con el colágeno, cuando es al revés, nadie dice que la chica es el colágeno del señor grande".

En ese marco, la actriz lanzó un comentario muy directo hacia su exmarido, Luciano Castro, utilizando su actual relación como ejemplo de esta inequidad. "Mi ex se puso de novio con una chica 20 años menor (Flor Vigna) y nadie reparó en eso". Rojas continuó con la crítica, señalando el escrutinio que ella hubiera enfrentado en una situación similar: "Si yo me hubiese puesto con alguien 20 años menor, hoy me pasaría lo que le pasó a Viviana Saccone".

Publicidad

Respecto al episodio original en los Martín Fierro, Rojas defendió su accionar con ironía. Señaló que los "dos muchachos jóvenes y divinos" que la cortejaron eran compañeros de trabajo, y que ella, "muy lejos de engancharme, les puse los puntos diciendo ‘chiquitos, no están a la altura’". Sin embargo, se preguntó de manera tajante: "Si me hubiese gustado uno de ellos o los dos juntos, ¿cuál sería el problema?". Cerró el tema tildando las críticas de "Mala leche y mala interpretación".

Finalmente, Sabrina Rojas también se refirió a otra controversia que la involucró, donde se la criticó por opinar sobre el aspecto del novio de Julieta Poggio, Fabri Maida. "Solo dije que me daba que era bisexual, la connotación negativa se la dieron ustedes", aclaró, enfatizando que no considera necesario pedir disculpas. Afirmó que "Describí a alguien, no lo dije como algo peyorativo. Si hubiera dicho que tenía pinta de rugbier, nadie se ofendía".