Una nueva batalla se desató en el mundo de los espectáculos, protagonizada por Jorge Rial y Pampito, quienes mantienen una "guerra sin fin" desde hace años. El detonante reciente fue una chicana sobre el rating, una herramienta que, aunque sus números han bajado muchísimo, sigue siendo utilizada por los trabajadores del medio para "chicanear a sus compañeros".

El enfrentamiento inició luego de que el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, se hiciera eco de una planilla de medición en la que el programa de Pampito, "Puro Show", promediaba 1,8 puntos de rating y lo definió como "un desastre".

Pampito, conductor del ciclo, no estaba dispuesto a "bancarse semejante ninguneo" y devolvió el golpe con contundencia. El periodista apuntó directamente contra Rial y otros colegas: "Qué cansadores estos rancios que se meten con el trabajo de los demás", disparó en un reclamo general.

Pampito defendió las mediciones de su ciclo, señalando que la crítica no refleja la realidad completa. Explicó que en el momento del rating bajo mencionado, estaban "en el corte". Y agregó que hay días en que "Puro Show" queda segundo, "muy pegados a Telefe", e incluso "hay días que estamos primeros, pero eso nunca lo publican".

Luego de pedir: "Dejen a la gente laburar en paz", Pampito lanzó una referencia que impactó directamente en uno de los episodios más recordados de la carrera televisiva reciente de Rial: "Lo bueno es que ya duramos más al aire que la Ferrari".

Con esta chicana, Pampito hacía referencia al programa TV Nostra, que Rial condujo en 2021 junto a Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena. TV Nostra duró "menos de un mes al aire" ya que se tuvo que levantar por falta de rating. En aquel momento, Rial había usado la metáfora de que le "dieron a manejar una Ferrari y él la chocó", algo que ahora su colega le recordó "con picardía".

Cabe recordar que la pica entre ambos periodistas no es nueva. Recrudeció en 2024 cuando Pampito dejó Intrusos. En ese momento, Rial ya había lanzado una crítica demoledora sobre el nuevo proyecto de su colega: "Decime que un programa va a ser un fracaso sin decirme que va a ser un fracaso”. Ante aquel comentario, Pampito se defendió diciendo que la "mala leche es tanta y sobre todo gratuita, ni sorprende, ni lastima". Esta pelea se mantiene y, cada tanto, "suma algún que otro capítulo".