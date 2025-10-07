Juli Poggio se encuentra en un gran momento de su carrera, siendo la protagonista de la obra Patito Feo 2025 y manteniendo diversos trabajos en streaming. Recientemente, la actriz y bailarina pudo cumplir el sueño de comprar su primer departamento, un logro que la puso "súper feliz" y que, según ella, veía como "muy lejano".

En una reciente entrevista, Poggio (quien también es parte de un proyecto que cuenta una nueva historia de Patito Feo en el teatro Broadway junto a Guada Devoto) reveló el origen de su inspiración para ahorrar. La actriz reconoció que fue Pampita quien le dio el consejo para lograr sus sueños.

Publicidad

El encuentro se dio en un evento de alta visibilidad: “Me lo dijo una vez nos cruzamos en una alfombra roja de los Martín Fierro y me dijo: 'Tratá de no gastar plata en carteras, ropa... eso viene solo. Ahorren para comprarse su primer departamento’”. Poggio recordó que estaba acompañada por La Tora en ese momento.

Juli Poggio no escatimó en elogios hacia Carolina "Pampita" Ardohain, quien lleva décadas en la moda y la conducción y se ha transformado en una importante empresaria que cuida su imagen.

Publicidad

“Yo la amo a Pampita, la admiro mucho, siempre fue como una referente para mí…”, expresó Poggio. Agregó que le encanta la carrera que hizo y cómo la modelo "se mantiene tan fina". Además, la ex Gran Hermano tuvo la oportunidad de conocer a su ídola en un viaje a Tailandia por la marca de joyas Pandora y confirmó que Pampita “es tal cual como se muestra”.

Cabe destacar que esta admiración es mutua. Los comentarios de Juli Poggio se viralizaron en redes sociales, donde algunos recordaron cuando la propia Pampita la elogió.

Publicidad

En un móvil con A la Tarde, tras cruzarse con ella en el backstage de las fotos del Martín Fierro, Pampita había dicho: “Sé que está laburando un montón, es súper talentosa. Le espera un carrerón porque canta espectacular, baila increíble y tiene un ángel especial”.

Juli Poggio se encuentra ahora enfocada en Patito Feo 2025, proyecto donde aclaró que no vienen a "ocupar el lugar de nadie, sino que venimos a hacer nuestra propia historia”. En este musical, el conflicto entre Divinas y Populares se centra en las redes sociales, donde "El mayor bullying hoy pasa por ese lado”.