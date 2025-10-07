Policiales > Presunto abuso
Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una mujer en un colectivo
POR REDACCIÓN
Bajo investigación judicial se encuentra el presunto abuso sexual sufrido por una mujer en el interior de un colectivo que circulaba por el microcentro capitalino durante la tarde del lunes. El hecho motivó un intenso trabajo por parte de las fuerzas policiales, que lograron identificar y detener al sujeto involucrado, quien inicialmente proporcionó datos falsos sobre su identidad, la cual fue posteriormente confirmada a través del sistema dactiloscópico.
De acuerdo a los elementos recabados en la investigación, la presunta víctima habría sentido una humedad en su cuerpo. Al girarse, habría observado al individuo subiéndose el pantalón. Inmediatamente después, la mujer comenzó a gritar y procedió a limpiarse la zona afectada con alcohol en gel. Si bien en un principio se informó sobre la existencia de numerosos testigos, fuentes judiciales posteriormente indicaron que la mayoría de los pasajeros abandonaron la unidad al momento del incidente. Los pocos que permanecieron en el lugar declararon no haber presenciado los hechos, por lo que las autoridades se encuentran trabajando para localizar a los demás ocupantes que se retiraron, a fin de que puedan aportar sus testimonios a la causa.
Para la continuidad del caso, se dispuso la realización de diversos estudios periciales, con especial atención en la indumentaria de la presunta víctima. No obstante, desde el ámbito judicial se advirtió sobre la complejidad de comprobar la naturaleza del líquido que habría entrado en contacto con ella, ya que los posibles rastros se vieron alterados cuando la persona se limpió con el producto antiséptico. Paralelamente, se avanza en la verificación de posibles pedidos de captura previos en contra del detenido, particularmente en la provincia de Buenos Aires.
El caso se encuentra a cargo del fiscal Eduardo Martínez, de la Unidad Fiscal de Instrucción CAVIG. El acusado permanece bajo arresto, a la espera de que las diligencias investigativas definan su situación legal en las próximas horas.
