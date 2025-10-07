El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fue una de las noticias más resonantes del año. Tras más de diez años de relación, la separación se produjo luego de que ella confesara que le había sido infiel. A pesar de la ruptura, la expareja busca demostrar que sigue siendo "familia" y que la relación quedó bien. De hecho, Nico Vázquez incluso la defendió públicamente en el programa de Mario Pergolini, y fuentes cercanas aseguran que "hablan todos los días y se llevan súper".

No obstante, un incidente reciente habría puesto en duda esta supuesta armonía. La periodista Paula Varela, en el programa Lape Club Social, reveló que Nico Vázquez habría intentado no cruzarse con su ex en el cumpleaños de Paula Chaves.

La fiesta de cumpleaños de Paula Chaves contó con la presencia de Gimena Accardi, ya que es "muy amiga de Paula y Pedro". Varela averiguó que Nico Vázquez también fue invitado a este festejo, pero decidió no ir.

La excusa que habría dado el actor por su ausencia fue que tenía "dos funciones de Rocky y se le iba a hacer muy tarde, entonces iba a estar muy cansado".

Sin embargo, esta justificación resultó ser "poco creíble" para la periodista. Paula Varela recordó un antecedente que desmiente la excusa: "Yo lo he visto saliendo de una obra de teatro, después de dos funciones, yéndose con Gimena al cumpleaños de Lali".

El divorcio aún es muy reciente y el escándalo mediático fue muy grande. Aunque la ex pareja asegura que están bien y hablan todos los días, la decisión de Vázquez de faltar a la fiesta podría deberse a motivos más sensibles. Se especula que Nico Vázquez "haya preferido no cruzarla a Gime Accardi" (quizás para evitar fotos que generen comentarios).

Ahora, los ojos del espectáculo están puestos en el próximo evento social que podría forzar el reencuentro: el cumpleaños de Lali Espósito, sobre el que la fuente se pregunta: "¿Irán los dos?".