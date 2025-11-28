Jimena Barón contó cómo fue estafada y dio detalles del caso

Jimena Barón, una de las figuras argentinas más activas en redes, utilizó sus plataformas para compartir una confesión que combina lo cotidiano con lo desesperante, dejando claro que su maternidad real carece de filtro y brillantina. A cinco meses del nacimiento de Arturo, su segundo hijo, la artista está en pleno proceso de reanudar su rutina laboral, creando contenido para marcas y haciendo malabares con su vida entre pañales y horarios complicados.

En medio de este caos entre el trabajo y la maternidad, Barón enfrenta un problema de salud que le roba el descanso. La artista atraviesa una fuerte dermatitis que no le da tregua. Aunque su hijo Arturo "duerme absolutamente toda la noche del tirón", ella es la que no logra conciliar el sueño. “Resulta que no se me va la dermatitis. Tengo un bebé de 5 meses que duerme toda la noche solo y yo no duermo NADA porque estoy desesperada rascándome”, confesó Jimena en un descargo honesto y agotado.

La situación, que generó un eco inmediato en miles de madres, demuestra que, si bien el bebé colabore durmiendo, muchas veces es el cuerpo el que no lo permite.

A la falta de sueño y el malestar físico, se sumó una indignación generada por una estafa tan simple como increíble: la engañaron con una manzana. Jimena contó en Instagram que la fruta le costó 1.400 pesos. “1.400 PESOS y yo la compré igual. Tenía hambre y estoy de mal humor”, escribió Jimena Barón, mostrando tanto el ticket como la manzana responsable del incidente.