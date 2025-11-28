La mamá de Julieta poggio le respondió con furia a la China Suárez

La China Suárez se encuentra nuevamente en el centro de la polémica a raíz de un malentendido. La situación escaló luego de que la artista arremetiera públicamente contra Julieta Poggio por un comentario que, en realidad, fue malinterpretado.

El conflicto se originó cuando Lizardo Ponce analizaba la película "La hija del Fuego" y el "gran trabajo de la actriz". Julieta Poggio, desinformada, preguntó si ahí actuaba la China Suárez. La China pensó que Poggio estaba siendo irónica y utilizó sus redes para defenestrarla.

Publicidad

En su fuerte descargo, la China Suárez hizo una referencia sarcástica a la infancia de Julieta. Mencionó con sorna que ella, de chica, iba a Pol-Ka para acompañar a su hermana que participaba de una tira, y sugirió que Pato, la mamá de Julieta, "la llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”. La frase, que según los análisis estaba "cargada de ironía y decía mucho entre líneas", provocó la inmediata respuesta de Patricia Destefani.

Patricia, también conocida como Pato, salió en el programa Puro Show para replicar el ataque. “La realidad es que no íbamos a hablar porque no nos gustan los líos, pero en este caso, creo que lo que más me dolió es que sugirió que cuando era chica, iba producida para lograr cosas... fue despectiva”.

Publicidad

La madre de Julieta Poggio defendió la trayectoria de su hija, aclarando que su rol siempre fue el de acompañarla: “Juli desde los 11 años trabaja y yo la acompaño porque era una nena”. Además, explicó el motivo por el cual Julieta solía estar arreglada: “Producida siempre porque es re coqueta, ella fue muy muy despectiva y no sé en qué se basa”.