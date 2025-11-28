El grave problema que sufrió Luis Brandoni

El escenario del Teatro Liceo, que esperaba la despedida de uno de los ciclos más exitosos de Buenos Aires, Quién en Quién, vio interrumpida su cartelera por un problema de salud de Luis Brandoni. La noticia se divulgó a través de las redes oficiales de Carlos Rottemberg, productor de la obra, quien comunicó: “Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires”.

Rottemberg, quien mantiene una amistad personal con el actor de más de 47 años, brindó detalles exclusivos a Teleshow. Explicó que “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día”. A raíz de ese episodio, el actor se estuvo realizando estudios que, si bien “no muestran nada importante”, lo tuvieron “bastante caído” durante la semana, lo que forzó la cancelación de las funciones del miércoles y el jueves.

El productor enfatizó que la salud del artista, a sus 85 años, es la prioridad. Tras considerar el panorama, Rottemberg le propuso directamente a las hijas de Brandoni “no realizar las funciones de este fin de semana". El actor, a quien le dicen Beto, sigue en observación. El productor concluyó que “La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa". El comunicado de Multiteatro informó que aquellos que hubieran adquirido entradas recibirán la devolución del importe por los mismos canales por los que fueron adquiridos.

La preocupación se había manifestado públicamente días antes, cuando Brandoni estuvo ausente en el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026. Rottemberg explicó la razón en ese momento: “Beto Brandoni no está presente porque tiene un inconveniente de salud. A raíz de una suspensión de las funciones del domingo, en este momento está visitando al médico y manifestó su desazón por no poder estar acá”.

Soledad Silveyra (Solita), compañera de reparto, fue testigo de los momentos previos a la suspensión y compartió su experiencia. Al recibir el micrófono, visiblemente conmovida, declaró: “Tengo el privilegio de tener un compañero como Brandoni, el cual disfruté todo el año, fue un regalo para mí del cielo en este momento de la vida”. Silveyra relató el inicio del problema de salud: “El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta”. Tras esto, se comunicó con Saula Benavente, la novia de Brandoni, y con la producción de la obra. La actriz destacó el compromiso de su colega, ya que “Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.