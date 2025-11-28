La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que establecía como fecha límite de investigación el 29 de noviembre en el caso por la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes. El máximo tribunal penal del país dispuso que la pesquisa continúe sin plazos taxativos y que se mantengan activas todas las medidas para esclarecer el hecho.

El fallo fue firmado por los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, quienes hicieron lugar a los recursos presentados por el fiscal Carlos Schaefer, los titulares de PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y la querella que representa a la familia del niño. Los magistrados ordenaron que el Juzgado Federal de Goya mantenga la causa abierta “hasta recabar suficientes medios de prueba” para determinar qué ocurrió con Loan.

La decisión revierte lo resuelto por la Cámara Federal de Corrientes dos meses atrás, cuando había prorrogado la investigación por 60 días y exigido definir la situación procesal de los imputados. Según Barroetaveña, dicha resolución “carecía de sustento fáctico y jurídico” y fijaba un plazo “irrazonable” que iba en contra de los fines del proceso penal.

En su voto, el camarista subrayó que aún quedan medidas de prueba pendientes y señaló que la resolución apelada se apartaba de la normativa vigente. Por su parte, Mahiques calificó de “arbitrario” el límite impuesto por la Cámara correntina, al considerar la complejidad del caso y el volumen de medidas que aún deben producirse. Gemignani adhirió a los argumentos de ambos colegas.

Con esta decisión, la investigación por la desaparición de Loan recupera margen para avanzar en la búsqueda del niño y en la recolección de pruebas clave, en un expediente que mantiene en vilo a la comunidad local y al país desde hace más de cinco meses.