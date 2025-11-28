Un joven fue víctima de un violento asalto bajo la modalidad motochorro en Albardón. Dos delincuentes lo abordaron en plena vía pública y lo amenazaron de muerte para robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió este jueves en calle Virgen de Lourdes, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima, de 25 años, caminaba por la zona cuando fue interceptada por dos sujetos que circulaban en una moto negra. Uno de ellos exhibió un arma de fuego y, bajo fuertes amenazas, le exigió entregar todo lo que llevaba.

El damnificado, sin opción, les dio sus pertenencias: una riñonera con documentación personal, una billetera y alrededor de 30.000 pesos en efectivo. Afortunadamente, no fue golpeado durante el asalto. Luego de concretar el robo, los motochorros huyeron rápidamente del lugar.

Personal de la Comisaría 18ª trabajó en la zona recopilando información para identificar a los atacantes, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que ya inició la investigación para dar con los responsables.

