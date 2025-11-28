La pareja de 29 y 69 años en Ahora Caigo que desató la reflexión de Barassi

Una reciente emisión de Ahora Caigo, el programa conducido por Darío Barassi en El Trece, generó un momento de absoluta sorpresa en el estudio. El conductor se encontró con una pareja cuya diferencia de edad alcanza los cuarenta años. La protagonista fue Luchi, una participante de 29 años, quien se presentó en el ciclo junto a su pareja, Luis, de 69 años.

El conductor se mostró inmediatamente impresionado por la situación, acercándose a la tribuna para observarlos de cerca y pidiéndole a Luis que se quitara los anteojos de sol. Barassi repitió su impresión varias veces: “Es muy fuerte”. Luchi, una docente, contó que Luis se encuentra jubilado y percibe la jubilación mínima. En la tribuna, también se encontraba el nieto de Luis, lo que convierte a Luchi en abuelastra.

El asombro de Barassi no quedó allí, ya que el conductor insistió en preguntarle a Luchi qué la motivaba a estar con alguien cuarenta años mayor. Luego de ver a Luis de cerca, Barassi comentó que se veía “tan viejo” como desde lejos, provocando risas entre el público.

La madre de Luchi también estuvo presente, y confesó en el estudio que, al inicio de la relación, pensó en llevar a su hija al psicólogo debido a la gran diferencia de edad. Ella manifestó la preocupación inicial que le generaba la situación.

La reacción de Barassi fue más allá de la sorpresa humorística, desembocando en una reflexión muy personal sobre su propia vida familiar. El conductor se preguntó en voz alta cómo reaccionaría si su hija llegara a presentarle una pareja mucho mayor.

“Qué horror. Que no me pase esto. Si a mí, mi hija me cae con un veterano así, yo no sé qué hago. Ay, no sé, estoy incómodo”, expresó Barassi, evidenciando el desconcierto que le generó la historia de Luchi y Luis.

Cabe destacar que no es la primera vez que el ciclo aborda situaciones de este tipo. Semanas antes, otra participante de 24 años se presentó con su esposo de 45, y Barassi reaccionó de manera similar, bromeando y exclamando: “Dame ya el anillo. Busquemos un juez que anule esto”. La dinámica del ciclo, en general, sigue propiciando momentos inesperados y las reacciones espontáneas de su conductor.