Este 15 de diciembre es la fecha límite para que los interesados presenten ofertas vinculantes por la operación de Carrefour Argentina, una jornada decisiva para el futuro de la cadena en el país. Francisco de Narvaez, a través del Grupo GDN junto con el fondo francés L Catterton, se destaca como el principal candidato para quedarse con la compañía, aunque aún podrían surgir movimientos que modifiquen el panorama.

La venta de Carrefour en Argentina forma parte de un plan global anunciado por Alexandre Bompard, CEO del grupo francés, orientado a desprenderse de activos no estratégicos para enfocar inversiones en mercados prioritarios como Francia, España y Brasil. Debido a la situación económica inestable, Argentina quedó fuera de estas prioridades.

Publicidad

El proceso de venta, liderado por Deutsche Bank, incluye aproximadamente 700 sucursales, 17.000 empleados y una cuota del 21,1% del mercado supermercadista nacional. La definición final se espera antes de fin de año, con un impacto significativo en la competencia y el empleo del sector.

La oferta presentada por De Narvaez asciende a 1.000 millones de dólares y contempla mantener la marca Carrefour en Argentina mediante un acuerdo de licencia, acompañado por un contrato de ética y compliance. Esta estrategia busca preservar el reconocimiento de la enseña y evitar complicaciones operativas en la transición, lo que es valorado como una ventaja en el mercado local.

Publicidad

Como alternativa, Alfredo Coto y el fondo estadounidense Klaff Realty unieron fuerzas para presentar una propuesta que no contempla la continuidad de la marca Carrefour. Su plan prevé una reorganización profunda de los activos, con una división de los mismos entre ambos grupos y la posible transformación de algunos locales en desarrollos inmobiliarios. También se analiza un período de transición para reemplazar la marca francesa por otra enseña.

En caso de prosperar la oferta de De Narvaez, el empresario pasaría a controlar cerca del 29% del mercado, con alrededor de 800 sucursales y 39.000 empleados, consolidando un actor dominante en el negocio de consumo masivo argentino.