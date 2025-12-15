A la espera de que se conozcan las penas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la madre de la joven, Gloria Romero, volvió a reclamar justicia y pidió que los responsables del crimen reciban condenas ejemplares. La sentencia podría ser comunicada esta semana por la jueza Dolly Fernández, tras el veredicto del jurado popular.

En diálogo con el medio MDZ, Romero aseguró que vive los días previos a la resolución judicial con una mezcla de ansiedad y tranquilidad. “Estoy un poco ansiosa, pero tranquila”, expresó, y manifestó su expectativa de que no se anule el fallo del jurado. “Supongo que no anularán al jurado”, afirmó.

Uno de los puntos que más dolor le genera, explicó, es la imposibilidad de contar aún con los restos de su hija. “Me parece una crueldad que no me entreguen los restos de mi hija”, sostuvo. Según detalló, el certificado de defunción será emitido una vez que se dicte la sentencia definitiva.

Romero fue contundente al referirse a los condenados. “Que esa gente no vuelva a salir. Que no puedan lastimar a nadie más, que se pudran en la cárcel y que no tengan ni protección ni privilegios”, reclamó. Además, pidió que ninguno de los integrantes del Clan Sena acceda al beneficio de la prisión domiciliaria y solicitó que sean trasladados fuera del Chaco.

Cabe recordar que el sábado 15 de noviembre, el jurado popular declaró culpable por unanimidad a César Sena como autor material del femicidio, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes necesarios del crimen.

En el mismo fallo, Griselda Reinoso fue absuelta del cargo de encubrimiento, mientras que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón resultaron condenados por ese delito. Con el veredicto ya firme, resta ahora que la Justicia determine las penas que deberán cumplir los responsables del asesinato que conmocionó al país.