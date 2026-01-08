Agustín Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, cumple un año y un mes detenido en Venezuela, y la expectativa por su liberación crece tras la detención del exdictador Nicolás Maduro y los anuncios del régimen sobre excarcelaciones parciales.

Gallo se encuentra recluido en El Rodeo I, una prisión de máxima seguridad que funcionaba como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (Dgcim). La detención ocurrió en diciembre de 2024, cuando el suboficial viajaba a Caracas para reunirse con su pareja y su hijo. Fue interceptado en un puesto migratorio en la frontera colombo-venezolana bajo sospecha de espionaje, aunque se trataba de un viaje familiar. Desde entonces, el acceso a información sobre su paradero ha sido limitado, y su situación ha sido denunciada como desaparición forzada por el Gobierno argentino y organismos de derechos humanos.

Un compañero de celda, Iván Colmenares, relató a TN las condiciones de reclusión: encapuchamientos, esposas, coacciones y violencia física por parte de los guardias, con la obligación de firmar documentos sin consentimiento. Gallo no pudo comunicarse con su familia durante largos períodos, aumentando la preocupación de sus allegados.

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió la liberación inmediata del gendarme: “Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”, escribió en X. Su familia, compuesta por su pareja María Gómez y su hermana Daiana, ha llevado adelante gestiones diplomáticas y judiciales, además de denunciar la situación ante organismos internacionales.

La detención de Gallo ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, marcado por la retirada de embajadas y la suspensión de canales oficiales de comunicación. Su caso forma parte de un conjunto de ciudadanos extranjeros y opositores detenidos por el régimen chavista, muchos de los cuales son considerados presos políticos.

En las últimas semanas, la expectativa por su liberación aumentó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el cierre de El Helicoide, otro centro de detención y tortura del chavismo. Las autoridades argentinas siguen las gestiones de manera coordinada con organismos internacionales y mantienen la exigencia de garantías sobre derechos humanos y acceso consular.

El caso de Nahuel Gallo continúa sin resolverse, mientras su entorno denuncia la falta de información oficial y la violación de normas internacionales, convirtiéndose en un símbolo de la crisis diplomática y de derechos humanos entre Argentina y Venezuela.