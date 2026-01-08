Las autoridades de Chile recuperaron una camioneta que había sido robada a una familia mendocina en los últimos días de diciembre. El procedimiento se realizó durante un control vehicular preventivo en la región de Coquimbo, donde fueron detenidos dos hombres por el delito de receptación.

Según informaron medios locales, el operativo tuvo lugar el miércoles, cuando personal de Carabineros de Chile realizaba patrullajes sobre la Ruta 5 Norte. En ese contexto, los efectivos fiscalizaron una camioneta Toyota que circulaba con dos ocupantes y presentaba irregularidades en su documentación.

Durante la inspección, los uniformados detectaron que el conductor no contaba con licencia ni papeles del vehículo. Además, el comportamiento de los ocupantes generó sospechas, lo que motivó una revisión más exhaustiva. En ese proceso, se constató que la patente no coincidía con el rodado y que el vehículo conservaba sellos de origen argentino.

Tras cruzar datos con las áreas especializadas, se estableció que la camioneta, un Toyota Fortuner, había sido robada el pasado 28 de diciembre en la región de Valparaíso, cuando era utilizada por una familia argentina. Con esta información, se procedió al secuestro del rodado y a la detención de los dos ocupantes, ambos chilenos, de 44 y 50 años, con domicilio en Coquimbo.

Desde Carabineros señalaron que el robo de vehículos extranjeros, en especial camionetas argentinas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones durante la temporada de verano. En ese marco, destacaron que en las últimas semanas lograron recuperar una docena de automóviles sustraídos gracias al refuerzo de controles y a un trabajo investigativo focalizado en la zona.