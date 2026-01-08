Las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia provocaron crecidas que dejaron rutas intransitables y sectores con circulación restringida, según el parte oficial difundido este jueves a las 20 por la Dirección Provincial de Vialidad.

Los departamentos más afectados son Calingasta y Valle Fértil, donde directamente se recomienda no viajar debido al aislamiento de varias zonas y al corte total de caminos provinciales.

En Calingasta, se encuentra totalmente cortada la RP-400, en el tramo Camino Pampa del Indio – Las Caletas, donde no es posible circular por ningún tipo de vehículo.

En Valle Fértil, la situación es aún más compleja:

RP-510 al norte: Intransitable.

RP-510 al sur: Intransitable.

Sierras de Riveros, Elizondo y de Chaves: Intransitable.

Por estas condiciones, el departamento permanece aislado y se recomienda evitar cualquier tipo de traslado.

En Iglesia, la RP-430, desde La Chigua hasta la Reserva del Parque Nacional San Guillermo, se encuentra transitable solo para vehículos 4x4, con equipos trabajando en la zona. En tanto, la RP-483, en Bauchazeta, presenta complicaciones por lluvias y se debe circular con máxima precaución.

En Ullum, la RP-60 está transitable con precaución, especialmente en la zona de badenes.

En Zonda, la RP-12, a la altura de la Quebrada de Zonda, se encuentra habilitada pero con muchas precauciones debido a las condiciones del camino.

En Jáchal, la RP-475, en la zona de Mogna, también está transitable con precaución, sobre todo en los badenes.

Recomendaciones oficiales

Desde Vialidad Provincial reiteraron la importancia de:

Circular a baja velocidad

Respetar las indicaciones del personal en ruta

Evitar viajar a zonas con caminos cortados

Mantenerse informados por canales oficiales

El resto de las rutas provinciales se encuentran habilitadas, aunque se solicita circular con extrema precaución ante la persistencia del mal tiempo.