Un operativo policial realizado en la autopista en la provincia de Buenos Aires terminó con el hallazgo de 131 teléfonos celulares escondidos en el motor, el paragolpes y otros compartimentos de un automóvil que ingresaba desde Paraguay rumbo a Buenos Aires. La actuación dejó como resultado la detención de dos ocupantes del vehículo y el secuestro de los dispositivos electrónicos.

Los efectivos de la fuerza realizaban un control de rutina sobre el tránsito internacional cuando decidieron inspeccionar un automóvil que circulaba desde la frontera. Al revisar el vehículo, notaron modificaciones sospechosas en el motor y paneles interiores, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Publicidad

En esa inspección, la policía halló 131 teléfonos celulares nuevas, con sus accesorios, escondidos en distintas cavidades del motor, el paragolpes y espacios fabricados especialmente para ocultarlos. Los dispositivos estaban envueltos y distribuidos para evitar ser detectados a simple vista durante un control superficial.

Ante la evidencia, los dos ocupantes del vehículo (cuyos datos personales no fueron difundidos) fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal, que ahora investiga el origen de la mercadería, la posible red de contrabando y vínculos con otras organizaciones criminales dedicadas al comercio ilegal de electrónicos.

Publicidad

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que caratuló la investigación por contrabando agravado y asociaciones ilícitas vinculadas al transporte de mercadería prohibida. En estas causas, los fiscales suelen profundizar en la cadena de circulación de los bienes, desde su ingreso irregular al país hasta su posible distribución en el mercado local.

Las fuerzas de seguridad incrementan los operativos de control vehicular en rutas y accesos internacionales para detectar este tipo de maniobras. La técnica de ocultar mercadería en partes mecánicas del vehículo o en cavidades especialmente diseñadas es recurrente en redes de contrabando, según señalaron fuentes policiales.