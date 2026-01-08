El club Nacional de Paraguay sacudió al fútbol sudamericano al promocionar a Santiago Benjamín Galeano, un delantero de tan solo 13 años, al plantel de Primera División para la pretemporada 2026. La noticia generó impacto por la corta edad del jugador y su perfil de goleador letal.

Galeano, surgido de las inferiores del club conocido como la Cantera Tricolor, llegó al primer equipo tras anotar 32 goles en 34 partidos en el Torneo Anual 2025 Sub-13, donde fue el máximo artillero del certamen.

Publicidad

En la pretemporada, Galeano comparte entrenamientos con jugadores de amplia trayectoria, incluido Roque Luis Santa Cruz, histórico delantero paraguayo de 44 años que vistió la camiseta nacional y disputó Mundiales. Esta convivencia entre generaciones refleja el salto meteórico del joven talento.

El entrenador Felipe “Gato” Giménez tomó la decisión de integrarlo al grupo profesional no como un gesto simbólico, sino como reconocimiento a su rendimiento en formativas, en un proceso que puede encaminarlo hacia su debut oficial si continúa evolucionando con el plantel.

Publicidad

La historia de Galeano destaca no solo por su edad, sino por su eficacia goleadora y rapidez de adaptación al alto rendimiento. Aunque aún es muy temprano para anticipar un debut en competencia oficial, su impacto en entrenamientos y cifras de goles lo posicionan como una de las promesas más singulares del fútbol sudamericano en su generación.

A nivel internacional, casos de adolescentes que irrumpen en primera división (como ya ocurrió en otras ligas con talentos menores de 15 años que dieron sus primeros pasos con los mayores) muestran que el fútbol moderno está cada vez más dispuesto a apostar por jóvenes prodigios cuando demuestran condiciones excepcionales.