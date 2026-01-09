El presidente de Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá el control de Venezuela durante un período prolongado, tras la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, informaron medios internacionales.

Trump realizó estas declaraciones en una entrevista con el diario The New York Times, donde fue consultado sobre cuánto tiempo podría prolongarse la supervisión estadounidense en el país sudamericano. Ante las opciones de tres, seis o doce meses, el presidente respondió que la presencia se extendería “mucho más”, sin precisar un plazo concreto.

En el mismo reportaje, Trump señaló que parte de los planes de su administración es utilizar el petróleo venezolano dentro de sus estrategias energéticas, anticipando una reconstrucción que describió como “muy rentable”. También afirmó que Estados Unidos está gestionando los precios del crudo y prevé suministrar fondos a Venezuela, que, según él, requiere asistencia económica.

La entrevista se enmarca en una intervención militar y política de Estados Unidos en Venezuela desde inicios de enero, cuando fuerzas estadounidenses realizaron un operativo que culminó con la captura de Maduro en Caracas. El control directo del país, reseñado por Reuters como una supervisión prolongada sin plazos definidos, ha generado atención internacional por su magnitud y alcance.

Trump también mencionó durante la entrevista que la administración interina venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, está brindando cooperación con las autoridades de Washington en varios aspectos de la gestión del país, incluido el acceso a recursos energéticos.

Organismos internacionales y gobiernos de la región siguen de cerca la evolución de la situación en Venezuela, ante las implicancias políticas y económicas de la prolongada presencia estadounidense en el país caribeño.