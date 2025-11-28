La adolescente de 16 años que era buscada por el crimen de su novio en Remedios de Escalada fue detenida este viernes en un operativo policial en La Matanza. La joven se refugiaba en la vivienda de un tío, donde finalmente fue localizada luego de que los investigadores secuestraran el teléfono del padre, actualmente detenido en una unidad carcelaria.

La menor estaba señalada como la principal sospechosa de haber atacado con varias puñaladas en el pecho a su pareja, Santiago Nahuel López Monte, de 21 años. El homicidio ocurrió en la casa de la adolescente, desde donde ella misma llamó al 911 intentando instalar una versión falsa del hecho: aseguró que su novio se había lastimado con las rejas de la entrada. Sin embargo, los médicos constataron heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

Tras el arribo de la ambulancia, la joven mostró especial interés por saber a qué hospital sería trasladada la víctima y luego escapó aprovechando un descuido del personal sanitario, permaneciendo prófuga hasta su arresto.

Miguel, hermano del joven asesinado, relató a la prensa detalles del dramático episodio. “Me llama mi mamá, que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había cortado un dedo, porque es una mujer muy violenta”, señaló. También apuntó contra el entorno familiar de la adolescente: “Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil”.

El hermano sostuvo que la fuga contó con colaboración externa. “A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?”, cuestionó. También denunció ataques posteriores: “Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”.

De acuerdo con su testimonio, Santiago era un joven trabajador y alejado de conflictos. “Mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro”, afirmó. Además señaló que el celular de la víctima todavía no aparece y que las redes sociales del joven fueron alteradas: “Se borraron todas las fotos de mi hermano. Ella se llevó el teléfono”.

La investigación continúa ahora con la menor detenida y a disposición de la Justicia de menores, mientras se analizan las circunstancias del crimen y la posible participación de terceros en su fuga.