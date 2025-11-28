El hijo de Nancy Dupláa reveló por qué fue internado de urgencia

La salud de Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, generó una gran preocupación el pasado miércoles 26 de noviembre. El susto se desató luego de que él mismo compartiera una "curiosa foto" en su cuenta de Instagram, donde se lo veía internado mientras Pablo Echarri, la pareja de su mamá, le servía la comida.

Junto a la imagen, Luca había escrito: "Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna".

Publicidad

Días después del episodio, Luca visitó el stream de DGO, el programa All Access conducido por el Tucu López, y detalló el alarmante episodio que vivió. El joven relató que la crisis ocurrió en un momento inoportuno: "Estaba a cinco minutos de comenzar el programa y justo estaba mirando el celular caminando, levanté la cabeza, miré a los conductores, a los productores y sentí que no podía respirar, me quedé sin aire".

El malestar fue instantáneo y físico. "Me dio una punzada fuerte en la espalda que no me dejaba respirar, me tiré al piso", explicó. Sus compañeros reaccionaron rápidamente para asistirlo: "Enseguida se acercaron mis compañeros y me ayudaron. Me frotaron la espalda y un poco pude recuperar el aire, aunque por 20 minutos no pude respirar". El impacto de la situación lo llevó a pensar lo peor: "Pensé, este es el famoso soplo".

Publicidad

Sobre la gran repercusión que generó la noticia, el hijo de Matías Martin aclaró que el suceso no fue tan grave como pareció: "Eso fue todo lo que pasó, no fue grave. Pero cómo subí una foto con mi padrastro (Pablo Echarri) en la clínica y todos se asustaron un montón".

Luca asumió la responsabilidad por la alarma que causó en los medios y su entorno: "Es mi culpa por postear la foto, creo que ahí planteé un poco la oportunidad de que la gente opine y que se preocupe, que está bien, lo aprecio mucho, pero todo lo que se generó alrededor, fue un montón".

Publicidad

Finalmente, el joven dejó entrever que a sus padres no les agradó la situación mediática, cerrando con una declaración que refleja el fastidio familiar: "Es lindo que se preocupen, pero lo que no es lindo es que tus viejos te digan ´che, me están escribiendo todos preguntándome qué te pasó´".