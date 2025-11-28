River Plate cerró un año futbolístico considerado “pésimo” y, en ese contexto, Marcelo Gallardo decidió ejecutar una de las purgas más profundas desde su regreso al club: informó que los seis jugadores que finalizan su contrato en diciembre no renovarán y quedarán en libertad de acción. La decisión fue comunicada internamente por el propio entrenador, y este viernes los futbolistas se despidieron de sus compañeros en el River Camp antes de emprender nuevos rumbos.

La nómina de despedidos incluye nombres de enorme peso: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo “Pity” Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni. Varios de ellos fueron protagonistas de conquistas históricas, entre ellas la final de Madrid, mientras que otros llegaron con expectativas que no lograron sostenerse en los últimos meses. La salida de Enzo Pérez, capitán y referente, fue la más sorpresiva por su liderazgo y por haber regresado al club apenas un año atrás.

En cuanto al futuro inmediato, algunos ya manejan opciones concretas. Enzo Pérez, a los 39 años, analiza continuar su carrera y Estudiantes de La Plata asoma nuevamente como posible destino, aunque todavía sin definición oficial. Ignacio Fernández tiene conversaciones avanzadas para pegar la vuelta a Gimnasia, el club donde se formó, un movimiento que no depende del resultado de las próximas elecciones en el Lobo. También Milton Casco podría recalar en Gimnasia, motivado por la chance de coincidir nuevamente con Fernández y cerrar allí su trayectoria a los 37 años.

En el caso de Miguel Borja, tras 62 goles y una relación oscilante con la hinchada, surgieron intereses desde Tigres de México y América de Cali, aunque su representante descartó por ahora un regreso inmediato al fútbol colombiano. La situación más incierta es la de Gonzalo Martínez: afectado por lesiones recurrentes y sin minutos en los últimos dos meses, aún no hay señales claras sobre dónde continuará su carrera. Finalmente, Federico Gattoni regresará al Sevilla tras un año sin continuidad, en el que acumuló apenas 90 minutos bajo la conducción de Gallardo.

La depuración marca un nuevo punto de inflexión en la reconstrucción que pretende el cuerpo técnico de cara a 2026, luego de un semestre sin resultados y con rendimientos que no lograron sostenerse. El club encara ahora un proceso de renovación profunda para recomponer funcionamiento, jerarquía y competitividad de cara al próximo año.