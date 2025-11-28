Quiénes audaron a Marcelo Tinelli en su reconciliación con Juanita

Marcelo Tinelli atraviesa el período más complejo, marcado por una crisis económica arrastrada por su gestión en San Lorenzo. Sin embargo, la angustia se profundizó por un golpe "durísimo": la exposición mediática de una interna familiar que, hasta ese momento, nadie conocía.

El caos fue absoluto. A la exposición de sus hijos se sumó la participación de sus exmujeres, con quienes siempre había presumido tener una gran relación, pero que en esta instancia se metieron en la pelea, "tirándose por la cabeza cuestiones de un pasado no resuelto". Los detractores aprovecharon para "castigarlo" y el conductor se hundió en la "angustia y la desesperación".

Publicidad

Para Tinelli, el peor de los males era ver a su familia dividida, por lo que decidió dejar todo de lado para concentrarse en "acomodar las cosas".

Al parecer, este esfuerzo comienza a dar frutos. El conductor logró conversar con su hija Juana y buscaron "limar asperezas" hasta que finalmente pudieron volver a compartir momentos juntos. La noche del jueves, cenó con ella en su casa. De la reunión también participó su hijo Francisco, de quien se había dicho que "estuvo distanciado por mucho tiempo". Para aportar su "buena onda", El Tirri los acompañó.