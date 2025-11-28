Yanina Latorre reveló por qué quieren dejar sin trabajo a Laura Ubfal

Yanina Latorre volvió a apuntar fuertemente contra Laura Ubfal y reveló que la periodista estaría "furiosa con su producción de Bondi". Según contó Latorre en sus redes, Ubfal mantuvo un "fuerte cruce" con el equipo de su streaming debido a la organización del festejo de los 100 programas de Storytime.

Latorre, quien aseguró: "Tengo pruebas", retomó la interna al lanzar: “Se pudrió todo con Laurita Ubfal y la producción de su programa en Bondi”.

Publicidad

La conductora detalló las supuestas quejas de Ubfal, indicando que "No le gusta nada" y que "No le gustó cómo armaron el festejo por los 100 programas".

El conflicto escaló por las supuestas descalificaciones de Ubfal hacia los invitados, a quienes habría "calificado de 'decadentes'" o "trató de ‘decadentes’ a los invitados”. Latorre especificó que los artistas Ricky y Antonio Ríos habían sido convocados para la celebración, pero a Ubfal le habrían parecido "decadentes" y "con olor a naftalina".

Publicidad

Este no es el primer conflicto entre ambas figuras. Latorre recordó que ya había habido tensiones similares semanas atrás. En esa ocasión, Latorre aseguró que Ubfal "no habría visto con buenos ojos el viaje al exterior de Nazarena Vélez" y mucho menos que Barbie Vélez quedara como reemplazo en la conducción. Tras las desmentidas públicas de Ubfal y Vélez, Latorre había prometido volver sobre el tema y ahora recordó que en aquel momento "Fingieron demencia".

Por el momento, Laura Ubfal no ha respondido a las acusaciones de Yanina Latorre. Cabe recordar que este no sería el único frente abierto de la periodista, ya que hace unas semanas tuvo un altercado al aire en Infama y sus compañeros no tardaron en salir a señalarla como “mala compañera”. El ambiente de la farándula se pregunta si Ubfal lo reconocerá o "otra vez negará todo".