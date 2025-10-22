La China Suárez se encuentra en Turquía y había solicitado a Benjamín Vicuña que sus hijos permanecieran allí más tiempo del que se había acordado originalmente. Vicuña no estaba de acuerdo con esta extensión, ya que deseaba que los niños estuvieran en Argentina para acompañarlo en la celebración de su cumpleaños.

Parece que el deseo del actor chileno se hará realidad. Naiara Vecchio, en La Posta del Espectáculo, confirmó que los hijos de la expareja se quedarán en Turquía hasta noviembre y luego regresarán a Argentina para el cumpleaños de Vicuña.

Publicidad

Esta decisión representa un nuevo acuerdo que podría dejar conformes a ambos padres. El pacto previo que manejaban Suárez y Vicuña establecía que los niños pasarían 30 días en Estambul y 10 días con su padre en Argentina.

Cabe recordar que la necesidad de arreglar cada viaje se debe a un escándalo anterior, cuando Benjamín Vicuña revocó el permiso permanente de salida del país de sus hijos. A partir de ese momento, la China Suárez debe negociar y acordar cada salida de los menores. Por ejemplo, debido a esta situación, la actriz no pudo llevar a sus hijos en su viaje a Madrid con Mauro Icardi.

Publicidad

A pesar de los rumores sobre un posible retorno al diálogo directo, la realidad indica que la comunicación entre Suárez y Vicuña se realiza principalmente a través de sus abogados. No obstante, el letrado de la actriz, Agustín Rodríguez, aseguró que, aunque no existe un "acuerdo global," sí hay "buena voluntad de las dos partes". El abogado concluyó que se están logrando acuerdos temporales y que se ha observado una "mejora en la relación" entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.