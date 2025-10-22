Un operativo llevado a cabo por la División Rural en Albardón, San Juan, culminó con el secuestro de una considerable cantidad de carne faenada y la detención de cuatro personas. El procedimiento ocurrió cerca de las 22 horas del martes.

Los efectivos policiales detectaron una camioneta Chevrolet S-10 sin dominio, que transportaba dos motos tipo enduro en la caja. Cuando los ocupantes del vehículo notaron la presencia policial e intentaron detener la marcha, se desató una breve persecución a la altura del Autódromo Villicum. En su intento por deshacerse de la evidencia, los ocupantes arrojaron una mochila negra al costado de la ruta.

Publicidad

Al inspeccionar la mochila, los uniformados encontraron un cuchillo de grandes dimensiones y aproximadamente 20 kilos de carne de guanaco. Esta especie está protegida bajo la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Los cuatro detenidos fueron identificados con los apellidos Riveros (de 27 años) y tres personas de apellido Velázquez, dos de ellas de 28 años y una de 54 años. Todos son residentes del barrio Kirchner, ubicado en la zona de Villicum.

Publicidad

El delito de caza furtiva fue agravado por otra irregularidad encontrada en los vehículos. Durante la inspección, se constató que una de las motos era una Motomel 250cc, y la otra presentaba números de cuadro y motor adulterados, además de carecer de chapa patente. Ambos vehículos fueron secuestrados, al igual que la camioneta y la carne.

La causa fue caratulada como infracción a los artículos 25 y 26 de la Ley 22.421, con intervención de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Pablo Quiroga. Los cuatro hombres serán investigados por caza furtiva en zona protegida y por atentar contra el patrimonio ambiental del Estado. El procedimiento fue ejecutado por Base Rural 2.