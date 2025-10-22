Yuyito González y Javier Milei se reencontraron recientemente en la presentación del libro del presidente, en un evento que incluyó presentaciones musicales y despertó gran atención sobre el estado de su relación tras el tiempo de distanciamiento.

En diálogo con Cande Mazzone para LAM, Yuyito González aclaró los detalles de su vínculo actual, haciendo énfasis en el afecto que perdura entre ellos.

"Siempre hablamos", aseguró la modelo, y añadió que mantienen un "cariño muy lindo". Sobre su vínculo con el mandatario, sostuvo enfáticamente: "Con Javier, la mejor relación". Yuyito reflexionó sobre lo positivo de la situación: "Me di cuenta el cariño y respeto que nos tenemos. Una vez más, me di cuenta lo que significa irse bien de los lugares".

Respecto al encuentro en sí, Yuyito detalló que ella se ubicó en el VIP mientras el economista estaba en el escenario. Aclaró que, a pesar de la cercanía, no existió un momento íntimo: "No fui al camarín, ni antes ni después, así que no tuve un encuentro personal". No obstante, señaló que la ausencia de un encuentro privado no fue por falta de voluntad, sino de organización: "Si lo hubiésemos programado, lo hubiésemos hecho".

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a verse, Yuyito indicó: "Podría volverlo a ver, pero no lo tenemos previsto". Explicó que cualquier futura reunión requiere una preparación cuidadosa debido a la posición del mandatario: "Hay que premeditar, porque hay que saber dónde se pisa". Sugirió que podrían tener "una charlita con un café, porque no tomamos mate".

Sobre la pregunta de una posible reconciliación, la modelo se mostró cautelosa, afirmando: "Nunca se sabe, será lo que Dios disponga". Finalmente, cuando se le consultó si hubo algún mensaje de "te extraño" en sus comunicaciones, Yuyito respondió con una risa nerviosa, sin dar más detalles: "No puedo dar tanto dato, pero son lindas charlitas".