La cocina de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario donde Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, demostró no solo sus habilidades culinarias, sino también la solidez de su relación, en medio de los chismes mediáticos que la vinculan indirectamente con Wanda Nara. Los rumores giran en torno a supuestos mensajes que la conductora habría enviado al futbolista campeón del mundo.

Con la consigna de preparar milanesas, Cervantes presentó su plato de pollo acompañado con acelga y salsa blanca. Apenas lo puso sobre la mesa, el jurado se deshizo en elogios. Germán Martitegui destacó la delicadeza del armado: "Es un cuadro, da lástima tocarlo".

El plato, cargado de significado familiar, fue bautizado por Valentina como "Cómo le gustaría a Olivia", en honor a su primera hija. Ella explicó que reflejaba la sencillez de las comidas favoritas de Olivia: solo pollo apanado, sin ingredientes extras.

La emoción de Valentina en el reality brillo tanto como su milanesa. Confesó que ese era el plato que le hacía "a mis hijos y a mi familia". Los jueces coincidieron en que se trataba de una de las "mejores milanesas de todas las temporadas".

Entre los elogios gastronómicos, la pareja de Enzo Fernández no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje directo y con doble lectura. Con una sonrisa, lanzó una definición sobre su relación que encendió las redes: "Tenemos muchos años todavía para que le siga haciendo milanesas", un guiño directo a Enzo Fernández.