La sucesión de los bienes de Jorge Lanata se ha transformado en una "pelea abierta" entre su viuda, Elba Marcovecchio, y su hija Bárbara Lanata. A casi un año de la muerte del periodista, ocurrida el 30 de diciembre de 2024, lo que comenzó como una disputa por papeles judiciales escaló y "parecería no tener una resolución cercana".

Según detalló el periodista Alejandro Castelo en el stream Ya fue todo de Jotax, la complejidad del escenario llevó a que se esté evaluando la intervención de un profesional externo. Castelo remarcó que "Hay que hacer una auditoría" para revisar con precisión los bienes y las deudas del conductor de PPT. Se anticipa que esta auditoría será clave para ordenar una herencia que actualmente mantiene dividida a la familia.

Entre los puntos más delicados del enfrentamiento se encuentran no solo los bienes, sino también la dinámica personal reciente. El periodista relató que la primogénita del comunicador supuestamente envió un correo electrónico a un grupo de personas buscando el DNI de Elba, a lo que Marcovecchio habría respondido directamente pidiéndole que no la "arrobe" más.

Los bienes que integran la sucesión son de alto valor e incluyen un departamento en el histórico edificio Estrugamou, una casa en Punta del Este, obras de arte y otros objetos de valor.

A estos activos se suma una importante complicación financiera: la deuda de unos 300 mil dólares que Radio Mitre reclama como acreedora del patrimonio del periodista. Las hijas de Lanata consideran que ese monto no debería recaer sobre ellas, mientras que Elba Marcovecchio sostiene que se trató de un compromiso asumido por su esposo.