La dinámica económica en San Juan ha forzado un cambio profundo en los hábitos de consumo de sus habitantes, según revelan los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El monto promedio de deuda con tarjeta de crédito por persona en la provincia alcanza los $215.075. Si bien San Juan se ubica entre las provincias con niveles intermedios de endeudamiento, este número muestra cómo la presión del costo de vida golpea también al interior del país.

Publicidad

El fenómeno se explica por la combinación de servicios básicos —como luz, gas y agua— cuyos aumentos obligan a las familias a priorizar su pago en efectivo. Dado que los salarios no logran acompañar la inflación, los ingresos están rezagados, y las personas deben decidir qué servicios pagar primero para no quedarse sin ellos.

Debido a esta priorización, la tarjeta de crédito se ha transformado en un recurso fundamental para "completar el costo de vida diario". La gente paga los servicios esenciales con el efectivo disponible y recurre a la tarjeta para gastos como el supermercado.

Publicidad

Esta dinámica genera que la morosidad registrada se concentre en deudas de apenas 30 días, lo que evidencia que son compromisos recientes ligados directamente al consumo básico y no a gastos extraordinarios.

La necesidad de financiar la vida cotidiana está teniendo consecuencias serias en las finanzas de los hogares sanjuaninos. Las estimaciones oficiales indican que alrededor del 20% de los ingresos familiares se destina hoy a cubrir deudas, incluyendo tarjetas, créditos personales, prendarios o hipotecarios.