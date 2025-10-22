Durante una reciente emisión del programa Los 8 Escalones en El Trece, Pampita protagonizó un momento televisivo que generó revuelo y debate en las redes sociales. Junto a Evangelina Anderson, la modelo participó de un intercambio sobre el rol de las esposas y parejas de futbolistas.

El momento de la polémica surgió cuando Pampita preguntó: "¿Qué hacen las botineras?", luego de que Anderson comentara su vínculo con Karina La Princesita. Anderson respondió con humor, diciendo "Botineamos", y Pampita cerró la intervención con una frase que fue el centro de la controversia: "Y sí chicas, a mucha honra, con el laburo que es botinear, cambian a los chicos de cole…".

Muchos televidentes interpretaron estas palabras como un "palito" dirigido directamente a la China Suárez. La actriz asumió este año su rol de pareja de Mauro Icardi, lo que automáticamente la vincula al mundo del fútbol, además de ser la expareja de Benjamín Vicuña, padre de los hijos de Pampita.

Días después, Pampita fue consultada por el programa SQP y se vio obligada a aclarar el trasfondo de sus declaraciones. La modelo aseguró que ese clip estaba "cortado" y categóricamente afirmó: "Nunca hablo mal de una mujer".

Pampita enfatizó que el verdadero sentido de sus palabras era el respeto y la admiración que siente por quienes asumen ese rol. Ella continuó: "Cualquier mujer que posterga sus sueños e ilusiones para acompañar a otro, que ese otro brille y tenga su familia a su lado, es una grosa".

Con especial énfasis en los desafíos que implica ese estilo de vida, la modelo insistió en su respeto: "Aplaudo de pie a las botineras, sé todo lo que hay detrás". Destacó la complejidad de esa vida, mencionando lo que significa "criar chicos en un país que no es el tuyo y sin tu familia".

La modelo finalizó sus declaraciones reafirmando su postura de respeto incondicional: "Nada más alejado de mí que hablar mal de otra mujer y todos mis respetos para las botineras". Con estas palabras, Pampita buscó desarmar el malentendido y poner en perspectiva su comentario al aire.