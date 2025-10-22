Iliana Castro, madre del niño Jeremy Efraín Mauricio Pueblas Castro de tres meses de edad, confirmó que ha recibido la derivación médica necesaria para continuar el tratamiento de su hijo, quien padece una malformación de vasos linfáticos. La comunicación se produjo mediante un llamado desde el hospital donde el menor se encuentra en tratamiento.

La madre manifestó su agradecimiento por la gestión y la exposición del caso en DIARIO HUARPE que permitió obtener la documentación requerida, señalando que el personal médico actuó de manera favorable para conseguir la derivación. Con este trámite resuelto, el caso avanza ahora a una siguiente etapa administrativa donde la obra social del niño deberá determinar el centro de tratamiento específico.

La obra social tiene la responsabilidad de definir si la derivación se concretará hacia el Hospital Garrahan en Buenos Aires o hacia otro sanatorio con convenio que cuente con especialistas en malformaciones vasculares. La necesidad de traslado a Buenos Aires había sido previamente establecida por los médicos tratantes de la NEO, considerando la complejidad de la condición del paciente.

El niño padece una malformación que provoca acumulación de líquido en glúteos, piernas y vejiga, condición que requiere tratamiento especializado. La obtención de la derivación representa un avance significativo en el proceso de atención médica del menor, luego de que la madre hubiera manifestado públicamente su preocupación por las demoras en la atención.