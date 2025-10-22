Cande Tinelli, de 34 años, preocupó a sus miles de seguidores al publicar una foto en sus historias de Instagram que mostraba su brazo derecho completamente vendado. Junto a la imagen, la influencer escribió con ironía: “¿Y vos cómo arrancaste la semana?”.

Según trascendió, Cande sufrió un accidente mientras se encontraba en una jornada de filmación de la nueva temporada del reality “Los Tinelli”. Lo que comenzó como una "caída inesperada" o "tonta" en medio de la grabación, terminó en una lesión más seria.

Publicidad

El panelista Pepe Ochoa, en el programa LAM, fue quien brindó la primera información sobre lo ocurrido y llevó tranquilidad al público. Ochoa explicó que el accidente sucedió "en una situación de grabación".

Fiel a su estilo y demostrando su compromiso con la producción, Cande Tinelli decidió no dramatizar la situación. A pesar del dolor que sentía, la artista decidió continuar grabando para no detener el rodaje. Sin embargo, al finalizar la jornada de filmación, Cande se dio cuenta de que el malestar no cesaba y que "una parte de su cuerpo estaba rota".

Publicidad

Tras realizarse estudios en una clínica, el diagnóstico fue claro: se fracturó la mano. Por esta razón, la artista tuvo que inmovilizar la zona y hacer reposo.