L-Gante (Elián Valenzuela) decidió romper su vínculo laboral con Maxi el Brother y anunció que él mismo se hará cargo de la representación de su carrera. Sin embargo, la ruptura escaló rápidamente a la vía judicial, con el cantante exigiendo una suma de 1.400.000 dólares.

Mientras el exmánager desmiente las acusaciones, el abogado de L-Gante, Agustín Rodríguez, y la conductora Yanina Latorre, revelaron la extrema vulnerabilidad financiera del músico.

Según el abogado Agustín Rodríguez, L-Gante "firmó hasta lo que no se puede firmar". El letrado describió la alarmante situación: "No tiene nada, le manejaban las cosas a su antojo, él pedía plata hasta para comprar chicles". Además, Rodríguez afirmó que L-Gante no posee lo que ganó en toda su carrera.

Maxi el Brother supuestamente tenía poderes a su nombre, y por esta razón, el equipo legal de L-Gante solicitó la "rendición de cuentas".

Yanina Latorre, en SQP, sumó detalles impactantes sobre cómo se manejaban los bienes y el dinero del cantante. Latorre afirmó que L-Gante tiene un contrato de 3 millones de dólares con una disquera, que ya le adelantó casi la mitad del dinero, pero "Él nunca la vio".

Además, los activos de L-Gante estaban a nombre de terceros:

Los autos que utiliza el cantante están a nombre de amigos del mánager.

La casa que L-Gante quiso comprar se empezó a construir a nombre de Lourdes, la mujer de Maxi el Brother, y al momento de la denuncia solo había "cuatro paredes levantadas" en el terreno.

Latorre también subrayó la falta de autonomía financiera del artista. "Él manejaba una extensión de la tarjeta de la pareja de su mánager, no tenía una propia", detalló la conductora.

Finalmente, Latorre reveló que la primera persona que se percató de la precaria situación económica del cantante fue Wanda Nara. Cabe recordar que, cuando la mediática comenzó su noviazgo con Elián Valenzuela, se rumoreaba que tenía una mala relación con el entorno del cantante, especialmente con Maxi el Brother.