Doble crimen en Reconquista: un hombre mató a su expareja y a un amigo de la víctima

La ciudad santafesina de Reconquista se encuentra consternada tras el descubrimiento de un doble homicidio ocurrido en el barrio Center. Hernán Efraín Imhoff, de 49 años, confesó a su madre ser el autor de los asesinatos de Carol Mora, de 21 años, su expareja, y de Martín Amilcar Blanco, de 35 años, amigo de la víctima principal. La revelación motivó la denuncia policial que permitió el allanamiento del domicilio del implicado.

Durante el procedimiento realizado en la vivienda de la calle Misiones al 2700, las autoridades encontraron el cuerpo de Blanco, quien presentaba tres impactos de bala. Según la investigación, el acusado habría intentado deshacerse de ambos cadáveres. El cuerpo de Mora fue localizado a la vera de la Ruta Provincial 31, semidesnudo y envuelto en frazadas, mientras que el de Blanco permanecía aún en la casa, donde Imhoff convivió con él durante varias horas.

Los hechos habrían ocurrido después de que Mora y el acusado mantuvieran una relación durante aproximadamente un año, la cual se encontraba en fase de distanciamiento. Testimonios de allegados indican que Blanco se acercó a la vivienda al percatarse de la falta de comunicación con su amiga. La investigación, a cargo de los fiscales Sebastián Galleano y Rubén Martínez, sugiere que Mora fue la primera víctima y que Blanco fue asesinado con posterioridad. En el lugar se incautaron tres armas de fuego y vainas servidas.

Antecedentes de violencia de género por parte de Imhoff han salido a la luz, incluyendo un video difundido por vecinos donde se lo observa agrediendo a Mora en la vía pública. La Mesa Ni Una Menos de Reconquista convocó a una marcha de antorchas para reclamar justicia por las víctimas. El imputado permanece detenido a la espera de que la fiscalía formalice la acusación por doble homicidio agravado.