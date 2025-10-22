Bautista Vicuña siempre dejó en claro sus deseos de formar parte del medio del cual son figuras sus padres, Pampita y Benjamín Vicuña. De hecho, uno de sus primeros acercamientos a la pantalla fue junto a su madre, participando como panelista de Los 8 escalones, un rol que sirvió para sacar a la luz cuestiones divertidas de la dinámica familiar.

Sin embargo, el joven de 17 años ha dado un nuevo y significativo paso en su carrera, el cual anunció a través de sus redes sociales.

Bautista Vicuña informó que está por iniciar su propio canal de streaming. “Mañana empiezo mi canal de streaming con un IRL (in real life) entrenando boxeo”, detalló. El formato IRL hace referencia a contenido donde los creadores muestran cuestiones de su vida cotidiana. Dado que el joven entrena frecuentemente actividades físicas intensas, como el boxeo y las artes marciales mixtas (MMA), su contenido se enfocará en dichas disciplinas.

El joven animó a sus seguidores a unirse a su nueva plataforma, señalando que la cuenta estará muy activa: “Vayan a seguirme a mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”.

Para ganar mayor repercusión, Bautista etiquetó a sus padres en el anuncio. Pampita y Benjamín Vicuña no dudaron en compartir el proyecto de su hijo en sus respectivas cuentas de Instagram, mostrándose orgullosos ante el nuevo paso que está dando el joven de 17 años.