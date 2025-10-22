La actriz Úrsula Corberó desató una ola de sonrisas y ternura en las redes sociales al compartir una nueva imagen de su embarazo, fruto de su relación con el actor argentino Chino Darín.

En una historia de Instagram, Corberó publicó una foto donde se ve su pancita al descubierto, y sobre su piel escribió, con ternura y picardía, la palabra: “Huhuhu”. La imagen la muestra tumbada, con la camiseta levantada, en un gesto íntimo y casual que evidencia cómo crece su vientre día a día.

Publicidad

La confirmación oficial del embarazo había llegado hace poco más de un mes. En aquel momento, Úrsula Corberó había posado sobre un sofá con un vestido blanco, acariciando su vientre. Para dejar claro que la noticia era real y no generada por tecnología, la actriz había aclarado con humor: “Esto no es IA”.

La dulce espera atraviesa un momento pleno en la vida de la pareja. Desde hace días, Úrsula se encuentra en Buenos Aires, lo que despertó especulaciones sobre el lugar donde podría nacer el bebé. Si bien algunos allegados sostienen que el nacimiento está programado para España, no se descarta que el evento ocurra en Argentina. Incluso, Ricardo Darín abordó la situación con su clásico humor, comentando que "está programado que nazca en España, pero la naturaleza a veces es caprichosa”.